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Как рассказали в администрации, его продлили до 23 июля включительно. Работы по ликвидации подтопления на пересечении Ленина–50 лет Октября были начаты 13 числа. Для этого был перекрыт участок улицы Ленина между Ларина и бульваром.
Завершить ремонт планировать 19 июля, но подрядчики не уложились в сроки, и теперь транспорт, в том числе, общественный, который курсирует в этом районе, будет следовать по объездным путям, как минимум, до понедельника.
ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 20 ИЮЛЯ С 10 ДО 11 ЧАСОВ
Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Оргкомитета «Россия-2018»
Для удобства будущих клиентов Самарского филиала в компании создан портал
Более 30 организаций и 260 человек готовят грандиозное открытие
Инспекторы выявляют и пресекают факты эксплуатации автомобильного транспорта с тонированными стеклами
Он направлен на популяризацию путешествий по железной дороге и развитие внутреннего туризма.
Сегодня последний рабочий день
Это является обязательным условием для предоставления мер государственной поддержки