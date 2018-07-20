Как рассказали в администрации, его продлили до 23 июля включительно. Работы по ликвидации подтопления на пересечении Ленина–50 лет Октября были начаты 13 числа. Для этого был перекрыт участок улицы Ленина между Ларина и бульваром.

Завершить ремонт планировать 19 июля, но подрядчики не уложились в сроки, и теперь транспорт, в том числе, общественный, который курсирует в этом районе, будет следовать по объездным путям, как минимум, до понедельника.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 20 ИЮЛЯ С 10 ДО 11 ЧАСОВ