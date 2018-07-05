Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты. По их мнению, это грозит отечественной фармацевтической индустрии снижением экспортного потенциала и в конечном счёте изоляцией.
Эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штрихкодом начался в России в прошлом году. Весной этого года ФСБ предложила добавить криптозащиту, чтобы справиться с изъянами в системе маркировки. Исполнение требований должно стать обязательным в 2020 году. Компания – оператор маркировки утверждает, что криптография не требует дополнительных затрат.
Источник РБК
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