Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты. По их мнению, это грозит отечественной фармацевтической индустрии снижением экспортного потенциала и в конечном счёте изоляцией.

Эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штрихкодом начался в России в прошлом году. Весной этого года ФСБ предложила добавить криптозащиту, чтобы справиться с изъянами в системе маркировки. Исполнение требований должно стать обязательным в 2020 году. Компания – оператор маркировки утверждает, что криптография не требует дополнительных затрат.