Сегодня минимальный размер выплаты составляет 850 рублей, максимальный — 4900 рублей. В правительстве готовят предложения по этому вопросу, сказал первый вице-премьер Антон Силуанов.

По его словам, эта инициатива связана с выполнением других задач, которые стоят перед кабинетом министров в ближайшие шесть лет, и это нововведение не только повысит сумму пособия, но и упростит его выдачу.