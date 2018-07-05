Сегодня минимальный размер выплаты составляет 850 рублей, максимальный — 4900 рублей. В правительстве готовят предложения по этому вопросу, сказал первый вице-премьер Антон Силуанов.
По его словам, эта инициатива связана с выполнением других задач, которые стоят перед кабинетом министров в ближайшие шесть лет, и это нововведение не только повысит сумму пособия, но и упростит его выдачу.
Об этом сообщил источник во властных структурах
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