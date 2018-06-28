Огромный штраф заплатит житель Самарской области, рубивший деревья в лесу.

Об этом сообщает региональная прокуратура. В ходе судебного следствия установлено, что в начале сентября 2017 года мужчина без разрешительных документов с применением бензопилы и топора вырубил 12 берез на территории Ново-Буянского лесничества, относящегося к категории защитных лесов.

Таким образом, он причинил лесному фонду Российской Федарации ущерб на сумму свыше 50 тысяч рублей. Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.