Огромный штраф заплатит житель Самарской области, рубивший деревья в лесу.
Об этом сообщает региональная прокуратура. В ходе судебного следствия установлено, что в начале сентября 2017 года мужчина без разрешительных документов с применением бензопилы и топора вырубил 12 берез на территории Ново-Буянского лесничества, относящегося к категории защитных лесов.
Таким образом, он причинил лесному фонду Российской Федарации ущерб на сумму свыше 50 тысяч рублей. Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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