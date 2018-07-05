Об этом сообщил начальник городского Управления МВД Хейрулла Ахмедханов. По его словам, наиболее эффективной мерой по недопущению разрушения дорог на территории города является контроль за перевозкой тяжеловесных грузов автомобильным транспортом.
Однако с августа 2017 года работа специализированной группы была приостановлена. Причиной стало отсутствие специально подготовленных мест для взвешивания. Между тем, только за период с 1 января по 15 августа 2017 года в ходе деятельности группы за нарушения правил перевозок тяжеловесных грузов было наложено административных штрафов на 11 млн 801 тысяч рублей.
Почти 5 миллионов из них удалось взыскать, и эти деньги поступили в бюджет Тольятти. На имя главы города Сергея Анташева уже направлено письмо, в котором предлагается изыскать возможность финансирования и привести площадки пунктов весового контроля в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Об этом сообщил источник во властных структурах
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