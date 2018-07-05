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05 июля 2018
11:07:23

Полиция призывает возобновить в Тольятти работу весового контроля

Об этом сообщил начальник городского Управления МВД Хейрулла Ахмедханов. По его словам, наиболее эффективной мерой по недопущению разрушения дорог на территории города является контроль за перевозкой тяжеловесных грузов автомобильным транспортом.

Однако с августа 2017 года работа специализированной группы была приостановлена. Причиной стало отсутствие специально подготовленных мест для взвешивания. Между тем, только за период с 1 января по 15 августа 2017 года в ходе деятельности группы за нарушения правил перевозок тяжеловесных грузов было наложено административных штрафов на 11 млн 801 тысяч рублей.

Почти 5 миллионов из них удалось взыскать, и эти деньги поступили в бюджет Тольятти. На имя главы города Сергея Анташева уже направлено письмо, в котором предлагается изыскать возможность финансирования и привести площадки пунктов весового контроля в соответствие с требованиями действующего законодательства.




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