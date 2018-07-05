Впервые в истории Анна Чернышева выиграла лицензию на юношеские Олимпийские игры 2018 года в Аргентине. Квалификационный турнир проходил в конце июня в хорватском городе Умаг.

От сборной России в нем принимали участие шесть бойцов в шести разных категориях. Воспитанница школы каратэ «Рекорд» Анна Чернышева сражалась на татами в юниорской категории до 59 кг.

Наша каратистка на пути к финалу последовательно одолела представительниц Перу, Македонии, Нидерландов, Сербии и Марокко, а в финальном поединке оказалась сильнее спортсменки из Ирана и стала победительницей турнира.

Третьи летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября.

Фото: АСМ Спортико