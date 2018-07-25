Она приближается к Земле и в скором времени уничтожит человечество – такое заявление сделал бывший сотрудник Геологического ведомства США Итан Троубридж. Как считают американские эксперты, предвестниками появления «планеты Х» являются природные катаклизмы: извержения вулканов, землетрясения, цунами, резкие изменения климата. Они вызваны гравитационным полем летящего к нам огромного космического объекта, пишут "Метеовести".

Некоторые эксперты утверждают, что 3500 лет назад Нибиру пролетела мимо Марса, после чего он превратился в безжизненную пустыню. В ближайшем будущем такая же участь ждёт и Землю, причём, якобы, в NASA об этом осведомлены, но скрывают информацию во избежание паники. Астрономы даже называют ориентировочную дату, когда это случится – август 2018 года.

Первые упоминания о Нибиру встречались еще в шумерских летописях. На протяжении столетий считалось, что за пределами известной нам Солнечной системы существует ещё одна загадочная планета, по размерам сопоставимая с Юпитером, которая рано или поздно столкнётся с Землёй и станет причиной конца света. Она двигается по крайне вытянутой орбите и появляется в пределах видимости один раз в 3600 (по другим данным – 36 000) лет.