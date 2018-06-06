Накануне в Москву прилетела сборная Ирана. Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018». Жить иранские футболисты будут в подмосковном городе Одинцово, на тренировочной базе столичного «Локомотива» в Баковке. На групповом этапе Чемпионата мира иранские футболисты сыграют с командами Марокко, Испании и Португалии.

Фото: welcome2018.com

Напомним, в Тольятти ждут приезда сборной Швейцарии. Для проживания футболистов подготовлен отель «Лада Резорт», который находится на берегу Волги. Визитом в Тольятти швейцарская делегация осталась довольна и заявила о желании оставить наследие после своего пребывания во время ЧМ-2018.

Известно, что в ЮАР футбольная сборная отремонтировала городские часы, а в Бразилии – футбольную площадку.