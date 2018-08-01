Сборка модели завершится осенью нынешнего года, сообщил «Ведомостям» представитель японского автоконцерна. Запас машин на центральном складе компании к концу октября «будет достаточным для поддержания продаж до весны 2019-го при сохранении спроса на текущем уровне», добавил он.

Разговоры о том, что Nissan может прекратить выпуск Almera, ходят уже около года, отмечает издание. Компания хочет сконцентрироваться на более перспективном и емком сегменте кроссоверов и внедорожников.