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Сборка модели завершится осенью нынешнего года, сообщил «Ведомостям» представитель японского автоконцерна. Запас машин на центральном складе компании к концу октября «будет достаточным для поддержания продаж до весны 2019-го при сохранении спроса на текущем уровне», добавил он.
Разговоры о том, что Nissan может прекратить выпуск Almera, ходят уже около года, отмечает издание. Компания хочет сконцентрироваться на более перспективном и емком сегменте кроссоверов и внедорожников.
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