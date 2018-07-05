ДТП произошло накануне на улице Северной. Автомобиль «Лада Калина» разворачивался, когда на него налетел байкер, который, по предварительным данным, ехал, значительно превысив скорость. Удар пришелся в заднее левое крыло машины.

Мотоциклист остался жив, но получил несколько переломов. «Скорая» увезла его в больницу. Водитель легковушки не пострадал. По факту аварии полиция проводит проверку.