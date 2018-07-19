Разделить с ними радость от долгожданного события приехали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Тольятти Сергей Анташев. Чистое благоустроенное жилье со всеми удобствами власти приобрели в новостройке ЖК «Мартешка» на Московском проспекте.

Всего в этом году на закупку жилья для детей-сирот выделили 68,5 млн рублей. На эти средства куплены 52 квартиры, отвечающие всем необходимым требованиям. И, как отметили в администрации, не за горами новая череда новоселий.

Фото: администрация