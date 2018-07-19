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Как пишет газета «Известия», с таким предложением в министерство обратилось бизнес-сообщество.
По словам экспертов, вопрос находится на стадии обсуждения. Сейчас такая норма применяется только для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и работников, обслуживающих денежные или товарные ценности.
Отмечается, что нововведение должно помочь бороться с промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией, а также способствовать сохранности интеллектуальной собственности.
Власти ждут решения минспорта по этому вопросу
Розничная торговля алкогольных напитков прекращается на период с 26 июля по 4 августа
Глава региона побывал в нашем городе накануне
Всего в этом году на закупку жилья для детей-сирот выделили 68,5 млн рублей.
И сокращает вредные выбросы
Он предлагает обучение по нескольким направлениям
Об этом сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров