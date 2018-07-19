Как пишет газета «Известия», с таким предложением в министерство обратилось бизнес-сообщество.

По словам экспертов, вопрос находится на стадии обсуждения. Сейчас такая норма применяется только для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и работников, обслуживающих денежные или товарные ценности.

Отмечается, что нововведение должно помочь бороться с промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией, а также способствовать сохранности интеллектуальной собственности.