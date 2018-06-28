Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин. Как пояснил министр, речь идет о том, чтобы установить минимальный уровень дохода граждан, не позволяющий взыскивать просроченную задолженность.

По мнению Орешкина, до уровня прожиточного минимума доход должен быть защищен от банковских взысканий. Сейчас Минэкономразвития обсуждает этот вопрос, в том числе, с Центробанком.