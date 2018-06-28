Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин. Как пояснил министр, речь идет о том, чтобы установить минимальный уровень дохода граждан, не позволяющий взыскивать просроченную задолженность.
По мнению Орешкина, до уровня прожиточного минимума доход должен быть защищен от банковских взысканий. Сейчас Минэкономразвития обсуждает этот вопрос, в том числе, с Центробанком.
Источник ТАСС
Закуплены капсульные автомобили КамАЗ-5350-379
По данным администрации областного центра, за день в музее побывали свыше 700 человек
Это волшебное сочетание искусства и природы
Мужчина обнаружил, что потерял ее, уезжая из города
Об этом сообщает на своей странице в интернете депутат от КПРФ Максим Гусейнов
В городской думе прошло заседание топонимической комиссии
Федеральная пассажирская компания сообщила, что это станет возможным с 16 июля