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Московские гости «Космос Арены» накануне вечером не смогли забить нb одного мяча в ворота хозяев поля, правда, и не пропустили. В итоге нулевая ничья, которую можно записать в актив самарскому клубу. По данным полиции, на матче присутствовали 39 137 болельщиков.
Безопасность обеспечивали 1100 сотрудников полиции, 200 росгвардейцев и столько же частных охранников, а также порядка 500 сотрудников контрольно-распорядительной службы. Обошлось без нарушений.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут 5 августа. На «Самара-Арене» команда Андрея Тихонова сыграет с «Оренбургом».
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