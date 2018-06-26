Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на издание «Youm7», бывший тренер каирской команды «Замалек» Абдрахим Мухаммед Негма комментировал встречу на одном из египетских телеканалов, когда у него случился сердечный приступ.

Стоит отметить, что сборная Египта на мундиале в России проиграла во всех трёх матчах в группе А и покинула турнир, не набрав очков. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах извинился перед болельщиками за неудачное выступление и выразил желание выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре, несмотря на слухи о возможном завершении карьеры в национальной команде.