В Международном аэропорту 28 июня впервые совершит посадку широкофюзеляжный Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность). Воздушное судно везет несколько сотен болельщиков сборной Колумбии, которые собираются поддержать свою команду в мачте против Сенегала.
Прием этого типа воздушных судов стал возможным только после открытия второй взлетно-посадочной полосы. Новый для Курумоча самолет встретят в лучших авиационных традициях – водной аркой на перроне.
Недавно самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Airbus-330-200 испанской авиакомпании Iberia. Самолет выполнил рейс из Мадрида, доставив в Самару группу поддержки сборной Коста-Рики.
Фото: Курумоч
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