В Международном аэропорту 28 июня впервые совершит посадку широкофюзеляжный Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность). Воздушное судно везет несколько сотен болельщиков сборной Колумбии, которые собираются поддержать свою команду в мачте против Сенегала.

Прием этого типа воздушных судов стал возможным только после открытия второй взлетно-посадочной полосы. Новый для Курумоча самолет встретят в лучших авиационных традициях – водной аркой на перроне.

Недавно самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Airbus-330-200 испанской авиакомпании Iberia. Самолет выполнил рейс из Мадрида, доставив в Самару группу поддержки сборной Коста-Рики.

Фото: Курумоч