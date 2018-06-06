Это самый массовый экзамен основного периода, на него зарегистрировалось 94% участников по всей стране. За соблюдением правил будут следить общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.
Экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения аттестата, он длится 3,5 часа. Работа состоит из двух частей и содержит 26 заданий. Результаты экзамена будут известны не позднее 25 июня.
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