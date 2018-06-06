Как пишут «Ведомости», к такому выводу пришли аналитики Центробанка. Если в 2014 году каждый гражданин платил за потребление более дорогой российской продукции около двух тысяч рублей ежегодно, то к 2016-му сумма достигла 4 тысяч.

В прошлом году государство выделило аграриям 240 миллиардов рублей, в нынешнем дотации могут увеличить до 250. Запрет на поставки целого ряда продуктов из ЕС и других стран был введен в ответ на западные санкции против России.