Как пишут «Ведомости», к такому выводу пришли аналитики Центробанка. Если в 2014 году каждый гражданин платил за потребление более дорогой российской продукции около двух тысяч рублей ежегодно, то к 2016-му сумма достигла 4 тысяч.
В прошлом году государство выделило аграриям 240 миллиардов рублей, в нынешнем дотации могут увеличить до 250. Запрет на поставки целого ряда продуктов из ЕС и других стран был введен в ответ на западные санкции против России.
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