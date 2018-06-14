Сегодня в Тольятти состоялась торжественная передача 20-ти автомобилей таксомоторной компании «Элит», которая является официальным перевозчиком самарского аэропорта. Белые седаны LADA Vesta оснащены кондиционером и предлагают пассажирам просторный, комфортный салон, а также вместительный багажник объемом 480 литров, что важно для работы в такси.

Безопасность обеспечивается как электронными системами, в числе которых Эра-Глонасс, антиблокировочная система тормозов, контроль устойчивости, помощник при старте на подъеме, антипробуксовочная система, так и конструкцией кузова. LADA Vesta – единственный российский автомобиль, получивший наивысший 4-звездный рейтинг по результатам краш-теста ARCAP автомобильного издания «Авторевю».

Напомним, LADA Vesta является одним из лидеров российского рынка – модель входит в ТОП-3 самых продаваемых автомобилей. С конца 2015 года по июнь 2018 года в России и за рубежом было продано более 185 тысяч LADA Vesta. Получив признание у автовладельцев, LADA Vesta неоднократно награждалась автомобильным экспертным сообществом. Автомобили семейства LADA Vesta три раза получали Гран-при журнала «За рулем», дважды – премию ТОП-5 Авто и трижды были названы «Автомобилем года в России».

Фото: АВТОВАЗ