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Сегодня в Автограде стартовала общеобластная стратегическая сессия «Комфортная среда: новое качество жизни», и Дмитрий Азаров принимает в ней участие. В центре внимания - вопросы благоустройства, ЖКХ, строительства и внедрения современных технологий.
В обсуждении участвуют активные граждане, эксперты регионального и федерального уровня. Как подчеркнули в департаменте информационной политики администрации губернатора, сессия даёт старт серии встреч, посвящённых перспективному развитию региона по самым разным направлениям - от социальной сферы до развития кадрового потенциала.
В рамках тематических секций будут разработаны предложения, которые войдут в Стратегию лидерства региона.
Фото: департамент информационной политики администрации губернатора
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