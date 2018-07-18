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18 июля 2018
11:36:48

Глава Самарской области приехал в Тольятти

Сегодня в Автограде стартовала общеобластная стратегическая сессия «Комфортная среда: новое качество жизни», и Дмитрий Азаров принимает в ней участие.  В центре внимания - вопросы благоустройства, ЖКХ, строительства и внедрения современных технологий.

В обсуждении участвуют активные граждане, эксперты регионального и федерального уровня. Как подчеркнули в департаменте информационной политики администрации губернатора, сессия даёт старт серии встреч, посвящённых перспективному развитию региона по самым разным направлениям - от социальной сферы до развития кадрового потенциала.

В рамках тематических секций будут разработаны предложения, которые войдут в Стратегию лидерства региона.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора




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