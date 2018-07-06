Праздник, установленный в честь святых Петра и Февронии Муромских, отмечают в России 8 июля.

В своем поздравлении Дмитрий Азаров отметил, что семья – это надежная опора во всех начинаниях, неиссякаемый источник душевного тепла, уважения, любви, залог развития и процветания нашего региона и всей России. В Самарской области создана одна из наиболее эффективных в стране служб семьи, а наши лучшие практики рекомендуются к внедрению в других регионах.

Становится больше семей, воспитывающих трех и более детей, супружеских пар, которые охотно становятся приемными родителями. Открываются места в детских садах, преображаются дворы и общественные пространства.

Правительство области и впредь будет развивать эти направления работы, подчеркнул Дмитрий Азаров. Он пожелал всем жителям Самарской области крепкого здоровья, тепла и нерушимости семейного очага.