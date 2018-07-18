Сейчас сотрудники стадиона осуществляют подсев семян, вносят удобрения и обеспечивают полив. Там, где есть дефицит солнечного света, установлена дополнительная подсветка. А для предотвращения застаивания воздуха работают специальные ветродуи.

Напомним, первый матч РФПЛ «Крылья Советов» сыграют здесь 31 июля. Гостем самарского клуба станет московский ЦСКА. Матч начнется в 20-00.

Фото: группа Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 | Самара