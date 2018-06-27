По расчетам специалистов Института демографии Высшей школы экономики, основанных на данных базы Human Mortality Database и прогнозов Росстата, примерно 17,4% мужчин и 6,5% женщин могут умереть, не достигнув возраста выхода на пенсию в течение предложенного правительством переходного периода.

Эксперты ВШЭ отмечают, что вероятность дожития в том случае для мужчин составляет от 82 до 96%, для женщин — от 93 до 99%. При этом самое печальное, что у нынешних потенциальных пенсионеров шансы дожить до выхода на пенсию каждый год буду снижаться.

Так, для тех, кто родился в 1959 году вероятность дожития до нового пенсионного возраста составляет 95,8% (61 год), для мужчин 1960 года рождения - уже 91,7% (62 года), 1961 года - 88,9% (63 года), 1962 года - 85,6% (64 года).

Сейчас до выхода на пенсию (в 60 лет) доживают 92-98% представителей сильного пола. Для женщин показатель дожития тоже будет ежегодно снижаться, однако в целом прогноз для них несколько более благоприятный.