Авария произошла сегодня ночью. По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.
В результате два человека, находившиеся в легковом автомобиле, получили травмы, не совместимые с жизнью. Кроме того, телесные повреждения у водителя фуры. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
Об этом сообщил источник во властных структурах
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