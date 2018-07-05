Авария произошла сегодня ночью. По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.

В результате два человека, находившиеся в легковом автомобиле, получили травмы, не совместимые с жизнью. Кроме того, телесные повреждения у водителя фуры. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.