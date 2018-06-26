Этот вопрос глава региона Дмитрий Азаров обсудил с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, который был назначен на должность 18 мая, и совершил свой первый визит в нашу губернию в качестве министра.
«Самарский регион, как центр сосредоточения транспортных потоков и магистралей, несомненно, должен быть обеспечен транспортными коммуникациями по самому высшему разряду», – подчеркнул министр. Он рассказал, что в Минтрансе уже обсуждался целый ряд проектов по автодорожной инфраструктуре, в частности проект нового «шелкового пути», трассировка которого проходит как раз через Самарский регион.
«После окончательного утверждения плана можно будет приступать к работам, чтобы транспорт и дорожное хозяйство на территории Самарской области получили новое движение, новый толчок вперед, добавил Дитрих.
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