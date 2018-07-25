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Они проходят каждую среду с 10 утра по адресу ул. Свердлова, 45а, каб.301. Специалисты центра рассказывают о том, как получить единовременную финансовую помощь - 58 800 рублей - или компенсировать затраты.
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Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
Он будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша
По итогам работы в первом полугодии вазовцам выплатят 7 тысяч рублей
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Торжественное открытие турнира состоялось на стадионе «Торпедо» 24 июля
Дайверы намерены заняться поиском и обследованием кораблей, затонувших в годы Великой Отечественной войны
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