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25 июля 2018
10:38:17

Центр занятости приглашает безработных тольяттинцев на бесплатные консультации по организации собственного дела

Они проходят каждую среду с 10 утра по адресу ул. Свердлова, 45а, каб.301. Специалисты центра рассказывают о том, как получить единовременную финансовую помощь - 58 800 рублей - или компенсировать затраты.

Подробную информацию о консультировании можно узнать в отделе специальных программ или по телефону: 33-74-95.




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