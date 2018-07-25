Они проходят каждую среду с 10 утра по адресу ул. Свердлова, 45а, каб.301. Специалисты центра рассказывают о том, как получить единовременную финансовую помощь - 58 800 рублей - или компенсировать затраты.

Подробную информацию о консультировании можно узнать в отделе специальных программ или по телефону: 33-74-95.