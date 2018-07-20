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20 июля 2018
07:57:23

Банк России сообщил о выявлении первых поддельных купюр номиналом в две тысячи рублей

Ранее в статистике регулятора подобная информация не отображалась. По итогам второго квартала текущего года было обнаружено шестнадцать фальшивок. Двухтысячные купюры появились в обращении осенью.

С начала года их количество в обороте увеличилось в одиннадцать раз и составило 2% от общего числа банкнот. Отмечается, что купюры достоинством в двести рублей пока подделывать не пытались.

Самой популярным для фальшивомонетчиков денежным знаком остаётся пятитысячная банкнота. Во втором квартале текущего года было выявлено таких фальшивок на общую сумму в практически 35 миллионов рублей. Второе место занимает купюра номиналом в одну тысячу рублей.




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