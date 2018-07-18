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18 июля 2018
07:41:23

АВТОВАЗ представил новую модель семейства LADA Granta седан

Автомобиль демонстрирует внимательное отношение производителя к потребностям современных клиентов, для которых яркий дизайн автомобиля и надежность являются синонимами. По словам вице-президента по продажам и маркетингу Яна Птачека, семейство Granta является одним из лидеров рынка и одновременно уникальным предложением, задавая тон в своем сегменте. Новая Granta седан позволит еще больше укрепить сильный и привлекательный имидж LADA, а также привлечь новых покупателей за счет сбалансированного сочетания передового дизайна, надежности и отличной цены.

LADA Granta седан является новым примером динамичного развития марки. Зарекомендовавшая себя надежность в совокупности с уверенным и современным внешним видом, интерпретированным через генетический код «ИКС-образного» дизайна, создают достойное обновление семейства LADA Granta и закладывают базу для его дальнейшего развития.

Новая LADA Granta седан выделяется полностью переработанной передней частью кузова, отражающей принадлежность к автомобилям LADA нового поколения, где передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки и, а «ИКС-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов. Увеличенный в размерах логотип LADA придает законченности новому образу. 

Зеркала заднего вида с интегрированными повторителями сигналов поворота и оригинальный дизайн колесных дисков дополняют современный вид LADA Granta седан.  

Принадлежность к ДНК Марки ярко выражена и в стилистике задней части новой LADA Granta седан. Скульптурный подход, примененный в дизайне заднего бампера, позволил уменьшить его «визуальный вес», а более чистый и обтекаемый рельеф граней в задней части кузова «расширил» габариты нового автомобиля.   «ИКС-графика» прослеживается и в очертаниях задних фонарей и в выштамповках на крышке багажника, создавших на ней оригинальную игру теней.

Новая LADA Granta седан выглядит современно и породисто, что в свою очередь подкреплено неизменными надежностью и комфортом. Премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне.

Фото: АВТОВАЗ




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