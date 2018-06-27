Лекарство способно в полном объеме, без потерь, доставить инсулин в организм пациента. Сейчас людям, страдающим диабетом, приходится делать инъекции, причем иногда по нескольку раз в сутки, потому что молекулы инсулина разлагаются желудочным соком еще до всасывания их стенками кишечника.

Кроме того, это достаточно серьезный гормон, и его передозировка крайне опасна. Новое лекарство - своего рода «швейцарский нож», где инсулин полностью защищен от всех угроз. Таблетки можно будет хранить в аптечке при комнатной температуре примерно два месяца.

Ожидается, что скоро они пройдут испытания и в аптеках появятся в ближайшие годы.