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27 июня 2018
10:42:07

Американские ученые создали таблетки для диабетиков

Лекарство  способно в полном объеме, без потерь, доставить инсулин в организм пациента. Сейчас людям, страдающим диабетом, приходится делать инъекции, причем иногда по нескольку раз в сутки, потому что молекулы инсулина разлагаются желудочным соком еще до всасывания их стенками кишечника.

Кроме того, это достаточно серьезный гормон, и его передозировка крайне опасна. Новое лекарство - своего рода «швейцарский нож», где инсулин полностью защищен от всех угроз. Таблетки можно будет хранить в аптечке при комнатной температуре примерно два месяца.

Ожидается, что скоро они пройдут испытания и в аптеках появятся в ближайшие годы.

Источник Известия




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