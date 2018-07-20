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20 июля 2018
08:19:24

Военные Самарской области учатся организовывать быт в условиях боевых действий

В пяти регионах Центрального военного округа стартовали масштабные учения войск материально-технического обеспечения, в маневрах принимают участие свыше 2 тысяч военнослужащих из Поволжья, Урала и Сибири. Главными задачами учения являются оценка соответствия возможностей сил и средств МТО потребностям войск в современном бою и внедрение сирийского опыта в процесс подготовки.

Военнослужащие отрабатывают эвакуацию машин из-под огня противника и оказание технической помощи, доставку боеприпасов к наземной ствольной и реактивной артиллерии, отражение водительским составом нападения диверсионных групп, вызов вертолетной поддержки.

Впервые отрабатывается выдача оперативных запасов огнеметных средств поражения для тяжелых огнеметов Тос-1А «Солнцепек». Подразделения также учатся строить ложные мосты, применять средства аэрозольной маскировки, развертывать районы массовой заправки горючим, организовывать места питания, помывки личного состава, стирки белья, создавать полевые склады с продовольственными, вещевыми, инженерными запасами, с автомобильным и бронетанковым имуществом.

Фото: structure.mil.ru/




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