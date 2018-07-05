Как отметил замдиректора филиала Дмитрий Смородинов, в текущем году наш город станет для энергетиков приоритетным муниципалитетом в части реконструкции тепловых сетей, станций и котельных. На обновление теплоисточников и инфраструктуры направят 1,7 млрд. рублей – это более 50% всех инвестиций организации.
В первую очередь средства пойдут на техническое перевооружение тепловых сетей, автоматизацию оборудования на ТЭЦ и котельных, а также на реализацию трехлетнего проекта по строительству тепломагистрали от Тольяттинской ТЭЦ в Комсомольский район города.
Она позволит улучшить качество и надежность теплоснабжения жителей, а также увеличить эффективность производства тепла с целью сдерживания роста тарифов.
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