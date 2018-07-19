Оно перекачивает сырье для производства синтетических каучуков – сжиженные углеводородные газы и легковоспламеняющиеся жидкости. Новое оборудование позволит повысить уровень экологической и производственной безопасности на предприятии.

В нынешнем году на производствах и в товарно-сырьевом цехе «СИБУР Тольятти» установлено 9 новых агрегатов. Еще часть оборудования будет обновлена во время остановочного ремонта ближайшей осенью.

Всего с 2016 по 2018-й годы проводится модернизация 136 единиц, что позволит сократить вредные выбросы от этого количества оборудования в 1,5 раза.

Фото: Сибур Тольятти