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Оно перекачивает сырье для производства синтетических каучуков – сжиженные углеводородные газы и легковоспламеняющиеся жидкости. Новое оборудование позволит повысить уровень экологической и производственной безопасности на предприятии.
В нынешнем году на производствах и в товарно-сырьевом цехе «СИБУР Тольятти» установлено 9 новых агрегатов. Еще часть оборудования будет обновлена во время остановочного ремонта ближайшей осенью.
Всего с 2016 по 2018-й годы проводится модернизация 136 единиц, что позволит сократить вредные выбросы от этого количества оборудования в 1,5 раза.
Фото: Сибур Тольятти
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