18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
19 июля 2018
09:43:18

«СИБУР Тольятти» обновляет насосное оборудование

 Оно перекачивает сырье для производства синтетических каучуков – сжиженные углеводородные газы и легковоспламеняющиеся жидкости. Новое оборудование позволит повысить уровень экологической и производственной безопасности на предприятии.

В нынешнем году на производствах и в товарно-сырьевом цехе «СИБУР Тольятти» установлено 9 новых агрегатов. Еще часть оборудования будет обновлена во время остановочного ремонта ближайшей осенью.

Всего с 2016 по 2018-й  годы проводится модернизация 136 единиц, что  позволит сократить вредные выбросы от этого количества оборудования в 1,5 раза.

Фото: Сибур Тольятти




Последние новости Тольятти

19 июля
12:19
В тольяттинский стадион «Торпедо» хотят вложить еще 170 млн рублей

Власти ждут решения минспорта по этому вопросу

19 июля
11:57
В связи с проведением форума iВолга в ряде населенных пунктов губернии запретят продажу спиртного

 Розничная торговля алкогольных напитков прекращается  на период с 26 июля по 4 августа

19 июля
10:40
Дмитрий Азаров посетил место строительства будущего сквера «Маяк» в Комсомольском районе Тольятти

Глава региона побывал в нашем городе накануне

19 июля
10:29
Молодые тольяттинцы, оставшиеся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир

Всего в этом году на закупку жилья для детей-сирот выделили 68,5 млн рублей.

19 июля
9:35
Минтруд может ввести новое основание для увольнения – «В связи с утратой доверия»

С таким предложением в министерство обратилось бизнес-сообщество

19 июля
9:15
«Тольяттиазот» запускает образовательный проект для людей старшего возраста

Он предлагает обучение по нескольким направлениям

19 июля
9:08
Ремонт дорог в Тольятти выполнен более чем наполовину

Об этом сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+