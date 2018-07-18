18+
Решение приняли депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении. Кроме нашей губернии на размещение суда в своих регионах претендовали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Марий Эл, Кировская, Оренбургская и Ульяновская области.
Как отметили в департаменте информационной политики администрации Губернатора, для Самарской области размещение суда - не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции в регионе, созданию высокооплачиваемых рабочих мест, трудоустройству выпускников юридических специальностей.
Шестой кассационный суд будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов- 113 человек.
ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 18 ИЮЛЯ С 12 ДО 13 ЧАСОВ
Фото:Твиттер
Он состоится сегодня, 18 июля, в открытом лектории у входа в Библиотеку Автограда
Об этом сообщил председатель федерации профсоюзов губернии Павел Ожередов (видео)
Эта шоссейная многодневная велогонка пройдет по дорогам Бельгии с 28 июля по 1 августа
На всей территории губернии пройдут различные мероприятия
Факты выявила региональная природоохранная прокуратура
Сегодня утром черный БВМ врезался в световую опору
В пятерке по итогам полугодия нет ни одной отечественной модели.