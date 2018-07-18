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18 июля 2018
07:32:33

Самарская область получила право на размещение в регионе 6-го кассационного суда

Решение приняли депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении. Кроме нашей губернии на размещение суда в своих регионах претендовали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Марий Эл, Кировская, Оренбургская и Ульяновская области.

Как отметили в департаменте информационной политики администрации Губернатора, для  Самарской области размещение суда - не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции в регионе, созданию высокооплачиваемых рабочих мест, трудоустройству выпускников юридических специальностей.

Шестой кассационный суд будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов- 113 человек.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 18 ИЮЛЯ С 12 ДО 13 ЧАСОВ

Фото:Твиттер

 




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