Решение приняли депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении. Кроме нашей губернии на размещение суда в своих регионах претендовали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Марий Эл, Кировская, Оренбургская и Ульяновская области.

Как отметили в департаменте информационной политики администрации Губернатора, для Самарской области размещение суда - не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции в регионе, созданию высокооплачиваемых рабочих мест, трудоустройству выпускников юридических специальностей.

Шестой кассационный суд будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов- 113 человек.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 18 ИЮЛЯ С 12 ДО 13 ЧАСОВ

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