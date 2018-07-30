В Автограде прошел конкурсный показ короткометражных фильмов в рамках юбилейного V Фестиваля уличного кино.

Еще засветло на лужайку возле кинотеатра «Буревестник» стал подтягиваться народ, в основном молодежь. Пришли, чтобы посмотреть кино, которое не показывают в кинозалах и по телевизору, хотя от съемок в них не отказываются даже раскрученные актеры. Вот уже пятый год подряд короткометражные фильмы, снятые в России, показывают в рамках Фестиваля уличного кино. Его основные отличия: ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. Все решает публика, голосуя за понравившийся фильм светом фонариков или телефонов. Уровень света замеряют на каждой площадке, что позволяет определить по-настоящему народного победителя.

В 2014 году, когда все только начиналось, фестиваль уличного кино прошел в 15 российских городах. За пять лет он стал одним из самых успешных некоммерческих проектов страны, нашедшим более миллиона благодарных зрителей в 67 странах мира.

В юбилейном 2018 году Всемирный фестиваль примут более 1100 городов и населенных пунктов России. Тольятти тоже попал в фестивальную орбиту.

«Очень необычный и интересный формат, - поделился своими впечатлениями, депутат Думы г. о. Тольятти, главный врач Тольяттинского наркологического диспансера Сергей Михайлов. – Посмотрите сколько людей, особенно молодых, пришло посмотреть кино и пообщаться. Отличный вид досуга, такие фестивали нужно только приветствовать. И предлагать что-то свое, на отсутствие креативных людей и идей Тольятти грех жаловаться».

В таких формах досуга, по мнению Сергея Михайлова, нуждаются в первую очередь люди молодые, которых проще всего приобщить к «прелестям» другой жизни, связанной с потреблением алкоголя и наркотиков. Массовых мероприятий, подобных фестивалю уличного кино, в Тольятти должно быть больше, и этому вопросу, считает депутат, больше внимания должны уделять и думская комиссии по социальной политике, и специалисты администрации, отвечающие за молодежную политику.

В конкурсную программу было включено 8 фильмов хронометражем от 5 до 18 минут. За столь которое время авторам удалось ярко рассказать различные жизненные истории. Одну из них автор Валентин Сунцов назвал «Успех». В ней два героя начинают утро каждый в своей квартире. Один – образец успеха. Уверенный взгляд, дорогое авто, коллекция наручных часов. Второй – его полная противоположность. Развязка оказалась настолько неожиданной, что привела зрителей в восторг. Мэн в костюме в дорогих «шузах», с дорогими часами на руке и за рулем «мерса» отказался… личным водителем парня в кедах.

Именно этому фильму, судя по яркому свету фонариков и телефонов, тольяттинский зритель отдал свое предпочтение и поставил высшую оценку.