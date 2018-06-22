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22 июня 2018
10:49:41

Жительница Самарской области сбросила с 3 этажа 5-летнюю девочку

Как рассказали в следственных органах губернии, накануне вечером, 69-летняя подозреваемая, находясь у себя дома в Самаре в состоянии сильного алкогольного опьянения, стала наносить ребенку множественные удары по голове.

Девочка выбежала на балкон и стал звать на помощь, тогда женщина перекинула ее через перила. Ребёнок получил множественные телесные повреждения. Люди, находящиеся на улице, вызвали скорую помощь, в настоящее время малышку пытаются спасти врачи.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражей. Возбуждено уголовное дело.




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