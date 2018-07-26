На сайте и в мобильном приложении проекта "ВМЕСТЕ" завершилось очередное голосование. В течение месяца жители региона определялись с тем, каким они хотели бы видеть новый легкоатлетический манеж в Автограде.

Спорткомплекс планируется построить в Автозаводском районе на территории стадиона Торпедо (ул. Революционная, 80). Легкоатлетический манеж будет включать круговую овальную дорожку длиной 200 метров, беговую разминочную зону, дорожку для спринтерского бега длиной 60 метров, сектор для толкания ядра с защитным ограждением, сектор для прыжков в высоту, сектор для прыжков в длину и тройного прыжка, а также сектор для прыжков с шестом. На продольной стороне сооружения предусмотрены трибуны на 400 зрителей с возможностью использования подтрибунного пространства и отдельными местами для инвалидов.

Легкая атлетика активно развивается в Тольятти, и появление современного специализированного манежа ждут сотни опытных и начинающих тольяттинских спортсменов.



Сейчас объект находится на этапе проектирования. Поэтому было принято решение заранее выяснить предпочтения жителей относительно цветового решения фасада. Им было предложено выбрать один из трех вариантов оформления фасада будущего легкоатлетического манежа.

В голосовании, состоявшемся на портале "ВМЕСТЕ", большинством голосов (58%) выбрано решение фасада в сдержанной серой гамме (рисунок 3). На втором месте (23%) - вариант оформления легкоатлетического манежа в желтом цвете (рисунок 2). Чуть меньше голосов (20%) набрал другой яркий вариант цветового решения - в оранжевых тонах (рисунок 4).

Врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра строительства Самарской области Александр Баландин: Проект ВМЕСТЕ поддерживает неравнодушных самарцев в их желании активно влиять на процессы в родном крае, родной губернии. Это отлично. Мы обязательно примем во внимание итоги голосования.

Стоит отметить, что результаты опроса будут учитываться при строительстве не только легкоатлетического манежа в Тольятти, но и аналогичных спортсооружений в других городах Самарской губернии.

Более подробно ознакомиться с результатами голосования можно здесь .