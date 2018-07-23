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После мощного ливная, которыйобрушился на город в минувшую субботу, затопило многие улицы и парковки. Два молодых парня решили воспользоваться моментом и сплавились на надувном матрасе по проезжей части. Очевидцы сразу же сняли все это на видео.
Это online-прием сообщений о проблемах с водоснабжением
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С сегодняшнего дня GM-АВТОВАЗ запускает программу обновления автопарка
Наступившая неделя будет жаркой
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