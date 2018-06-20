К такому выводу пришла служба исследований HeadHunter после проведенного опроса. Так, только каждый пятый допускал, что это может произойти, а почти половина (47%), считала, что пробиться в плей-офф не получится.
«Что касается профессиональных областей, то футбол наиболее популярен у представителей сферы «Безопасность», транспорта и логистики, а также у высшего менеджмента. И, наоборот, меньше всего этот вид спорта любят IT-специалисты, работники сферы искусства и масс-медиа, а также медики и фармацевты. Большинство из них смотреть чемпионат не планируют.
Еще обращает на себя внимание факт, что чем старше участник опроса, тем больше шансов, что смотреть игры он будет: среди молодежи до 25 лет активно смотреть футбол в ближайший месяц намерен только каждый третий респондент, а среди участников опроса от 45 лет и старше их уже набралось 43%», - отмечает пресс-служба HeadHunter по ПФО и СФО.
При этом в Самарской области только 27% планируют смотреть большинство матчей.
Результаты каких еще сборных важны для участников опроса? Оказалось, что респонденты будут болеть за сборную Германии (32%), Бразилии (28%), Испании (24%), Англии (22%) и Аргентины (18%).
Об этом сообщила представитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Наталья Герасимова
Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online.
Об этом сообщил глава регионального минтранса региона Иван Пивкин
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