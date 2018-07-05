Сообщается, что в результате столкновения приезжей «Приоры» с двумя местными иномарками тяжелые травмы получили как минимум два человека. Оба пострадавших находились в отечественной машине с номерами 63 региона. Людей из раздавленной машины пришлось извлекать спасателям.

По одной из версий, которую приводят местные СМИ, предполагаемым виновником ДТП стал молодой водитель «Приоры». Очевидцы утверждают, что все находившиеся в «Ладе» были в состоянии алкогольного опьянения, но в пензенском ГИБДД эту информацию пока не подтверждают.

Серьезные механические повреждения получили BMW и "Ниссан" из гаража "Яндекс Такси". По факту ДТП проводится проверка.

Фото: smi58.ru