Несмотря на возложенные судебным решением обязательства, мужчина уклонялся от уплаты алиментов, и его долг перед дочерью превысил 370 тысяч рублей. Суд приговорил алиментщика к 10 суткам административного ареста. Но, отбыв наказание, мужчина не изменил своего отношения к ребенку и стал избегать встречи с приставами.

Тогда исполнители явились к нему домой. Супруга должника сообщила, что муж «уехал на заработки», но соседи рассказали, что видели мужчину всего полчаса назад. Работники службы решили осмотреть квартиру и обнаружили спрятавшегося должника в шкафу. Алиментщика доставили в отдел, где предупредили об уголовной ответственности.

Страх перед арестом побудил гражданина тут же выплатить 2 тысячи рублей. Он также дал обещание впредь перечислять дочери все положенные ей деньги.