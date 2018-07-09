Его «Гранта» покрылась ржавчиной задолго до истечения гарантийного срока – 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега. В местном автосалоне в 2014 году мужчина купил новую «Ладу». В июле 2016 года на пороге автомобиля стала отслаиваться краска, этот дефект официальный дилер признал гарантийным и устранил его, но уже в апреле 2017 года в том же месте проявилась ржавчина.

После этого автовладелец потребовал от завода вернуть ему деньги за автомобиль, получил отказ и обратился в судебные инстанции. Суд, исследовав материалы по делу и многочисленные экспертизы, удовлетворил иск и взыскал с завода общую сумму в размере 927 тысяч 600 рублей, поскольку в ходе процесса подтвердилось наличие в автомобиле производственных дефектов лакокрасочного покрытия.

Таким образом, общая сумма удовлетворенных требований втрое превысила стоимость приобретенного пензенцем автомобиля. Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения, а решение — без изменения, в связи с чем оно вступило в законную силу.