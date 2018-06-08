Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании привлечет для работы проводниками пассажирских вагонов почти 700 членов молодежной организации "Российские студенческие отряды".
Преимущество в наборе региональные железнодорожники отдают профильному вузу – Самарскому государственному университету путей сообщения. Более 300 его учащихся будут сопровождать пассажиров в пути в период летних каникул. В общей сложности временными проводниками изъявили желание стать студенты более чем 20-ти учебных заведений Самарской, Пензенской, Ульяновской и Омской областей, а также Башкортостана и Удмуртии. Для этого студотрядовцы прошли специальную подготовку и сдали квалификационные экзамены.
Молодые проводники будут работать в поездах, следующих в Москву, Санкт-Петербург и Адлер.
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