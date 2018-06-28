В этом году самый солнечный XV Международный фестиваль «Барабаны мира».

проходит, благодаря выигранному гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. С 29 июня по 1 июля на Федоровских лугах он объединит любителей этнической музыки, семейного отдыха на природе, ценителей особого чувства свободы. Посетив фестиваль однажды, многие приезжают сюда снова и снова, и каждый год мероприятие привлекает новых участников.

Два формата. Гала-концерт

В этом году фестиваль проходит, благодаря выигранному гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, в двух форматах:

в традиционном - три дня с 29 июня по 1 июля на природе, на базе отдыха «Транспортник» что на Федоровских лугах на живописном левом берегу Волги;

что на Федоровских лугах на живописном левом берегу Волги; 1 июля в 19.00 Гала-концерт в Филармонии г. Тольятти, перед которым пройдут мастер-классы по африканским и восточным барабанам с 17.00.

Фестиваль объединяет любителей этнической музыки, семейного отдыха на природе в окружении экзотической атмосферы, необычной кухни народов мира и ценителей особого чувства свободы и единения. Посетив фестиваль однажды, многие приезжают сюда снова и снова, каждый год мероприятие привлекает новых участников.

В этом юбилейном году беспрецедентное количество мастеров, артистов: более 30 мастеров из 12 стран мира.

Хедлайнеры

Хедлайнеры - Шоу барабанщиков "Чувство Ритма" (г. Екатеринбург), финалисты "МИНУТА СЛАВЫ" на первом канале!, участники ЧМ-2018 по футболу!, участники олимпиады СОЧИ-2014, участники открытия "Дельфийские игры-2017"! На Урале их знаю все, теперь пришло время узнать и нам. Неожиданные интерактивы со зрителями, Потрясающие спецэффекты и экспериментальный музыкальный юмор!

Кавказские барабаны

По географии участников фестиваль, пожалуй, может сравниться с Чемпионатом мира по футболу. Но у нас свой чемпионат – барабанный, только на этом чемпионате нет победителей и проигравших, а есть хорошее настроение, единение и много солнца и музыки!

Среди мастеров и артистов Гала-концертов старожилы фестиваля - Нилс Иле (Латвия), Джага Самба (Сенегал), Калю Куэте (Гвинея), Оссама Шахин (Ливан), Рофшан Джаббар (Азербайджан), Ивонна Фрейдман (Россия, Санкт-Петербург), Хайрулло Дадобаев (Танжикистан), Александр Остапенко (Россия, Москва), Наталья Власевская (Россия, Иркутск), Алексей Морозов (Россия, Москва), Дмитрий Прудецкий (Самара), так и мастера, впервые приезжающие на фестиваль - Беркант Чакыджы (Турция), Хамидреза Рахбарлам (Иран), Хами Реза Даду (Иран), Асеф Ханахмедовы (Дагестан).

Кавказские барабаны - это поистине уникальное зрелище, хоть раз в жизни которое увидеть нужно каждому. Вокруг кавказских барабанов ходит немало слухов. Говорят, что при игре на доули (национальный кавказский барабан) барабанщик после каждого выступления теряет до нескольких килограмм в весе.

Звук барабана настраивается в зависимости от того, где и что музыкант собирается играть, что не меньше рук устает лицо от улыбки – традиционный барабанщик играет 2-3 часа, и все это время он обязан улыбаться

Игру на барабане в Дагестане называют "кавказским джазом". Два барабанщика не играют, а состязаются. Каждый раз у мелодии новые оттенки. Правда это или мифы, смогут убедиться гости фестиваля "Барабаны Мира-2018".

Танцевальное направление

Танцевальное направление юбилейного фестиваля представляют неподражаемые Вуяни Кинг Габа Фени (ЮАР), Абдулайе Камара (Швеция), Татьяна Тихонова (Россия, Москва) и многие другие.

Программа

Но на этом сюрпризы не кончаются итак, новое на фестивале:

перфоманс «Театр Барабанов, ритма и звука» , в котором смогут принять участие все гости - барабанов хватит всем!

, в котором смогут принять участие все гости - барабанов хватит всем! впервые, при поддержке опорного вуза Тольяттинский государственный Университет, пройдет «Музыкальная мастерская здоровья» , где все желающие смогут получить навыки по использованию активной музыкальной терапии для снятия стресса в повседневной жизни.

, где все желающие смогут получить навыки по использованию активной музыкальной терапии для снятия стресса в повседневной жизни. программа «Барабанная семья» - фестиваль смогут посетить не менее 100 многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

- фестиваль смогут посетить не менее 100 многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. пространство перед сценой станет крытым, что, несомненно, повысит комфортность, происходящее на стене будет транслироваться на большой экран, видимый с дальних уголков фестивальной поляны, а артисты станут ближе - изменена конструкция сцены, теперь здесь появится своеобразный подиум.

фестивальное пространство наполнится авторскими арт-объектами.

развернёт свою локацию деревня ездовых собак «Серебро Севера» - все желающие смогу пообщаться и сделать фото с волшебными хасками.

- все желающие смогу пообщаться и сделать фото с волшебными хасками. 2 гала-концерта!!!

встреча с новыми друзьями - Девиз Фестиваля в этом году – строчки из рубая Омар Хайяма – «Сердцем ищи себе сердце» .

. Много анимации для детей и яркая ярмарка, что было всегда!

На протяжении 15-и лет на фестивале из уст в уста передается легенда о барабанах и ритмах. По заверениям организаторов, пришло время раскрыть тайну легенды!

За годы существования Фестиваль стал своеобразной визитной карточкой Тольятти и Самарской области, посетить юбилейный фестиваль планируют много знаменитых гостей.

Сайт проекта: http://barabanymira.ru

