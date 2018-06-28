В этом году самый солнечный XV Международный фестиваль «Барабаны мира».
проходит, благодаря выигранному гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. С 29 июня по 1 июля на Федоровских лугах он объединит любителей этнической музыки, семейного отдыха на природе, ценителей особого чувства свободы. Посетив фестиваль однажды, многие приезжают сюда снова и снова, и каждый год мероприятие привлекает новых участников.
В этом году фестиваль проходит, благодаря выигранному гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, в двух форматах:
Фестиваль объединяет любителей этнической музыки, семейного отдыха на природе в окружении экзотической атмосферы, необычной кухни народов мира и ценителей особого чувства свободы и единения. Посетив фестиваль однажды, многие приезжают сюда снова и снова, каждый год мероприятие привлекает новых участников.
В этом юбилейном году беспрецедентное количество мастеров, артистов: более 30 мастеров из 12 стран мира.
Хедлайнеры - Шоу барабанщиков "Чувство Ритма" (г. Екатеринбург), финалисты "МИНУТА СЛАВЫ" на первом канале!, участники ЧМ-2018 по футболу!, участники олимпиады СОЧИ-2014, участники открытия "Дельфийские игры-2017"! На Урале их знаю все, теперь пришло время узнать и нам. Неожиданные интерактивы со зрителями, Потрясающие спецэффекты и экспериментальный музыкальный юмор!
По географии участников фестиваль, пожалуй, может сравниться с Чемпионатом мира по футболу. Но у нас свой чемпионат – барабанный, только на этом чемпионате нет победителей и проигравших, а есть хорошее настроение, единение и много солнца и музыки!
Среди мастеров и артистов Гала-концертов старожилы фестиваля - Нилс Иле (Латвия), Джага Самба (Сенегал), Калю Куэте (Гвинея), Оссама Шахин (Ливан), Рофшан Джаббар (Азербайджан), Ивонна Фрейдман (Россия, Санкт-Петербург), Хайрулло Дадобаев (Танжикистан), Александр Остапенко (Россия, Москва), Наталья Власевская (Россия, Иркутск), Алексей Морозов (Россия, Москва), Дмитрий Прудецкий (Самара), так и мастера, впервые приезжающие на фестиваль - Беркант Чакыджы (Турция), Хамидреза Рахбарлам (Иран), Хами Реза Даду (Иран), Асеф Ханахмедовы (Дагестан).
Кавказские барабаны - это поистине уникальное зрелище, хоть раз в жизни которое увидеть нужно каждому. Вокруг кавказских барабанов ходит немало слухов. Говорят, что при игре на доули (национальный кавказский барабан) барабанщик после каждого выступления теряет до нескольких килограмм в весе.
Звук барабана настраивается в зависимости от того, где и что музыкант собирается играть, что не меньше рук устает лицо от улыбки – традиционный барабанщик играет 2-3 часа, и все это время он обязан улыбаться
Игру на барабане в Дагестане называют "кавказским джазом". Два барабанщика не играют, а состязаются. Каждый раз у мелодии новые оттенки. Правда это или мифы, смогут убедиться гости фестиваля "Барабаны Мира-2018".
Танцевальное направление юбилейного фестиваля представляют неподражаемые Вуяни Кинг Габа Фени (ЮАР), Абдулайе Камара (Швеция), Татьяна Тихонова (Россия, Москва) и многие другие.
Но на этом сюрпризы не кончаются итак, новое на фестивале:
На протяжении 15-и лет на фестивале из уст в уста передается легенда о барабанах и ритмах. По заверениям организаторов, пришло время раскрыть тайну легенды!
За годы существования Фестиваль стал своеобразной визитной карточкой Тольятти и Самарской области, посетить юбилейный фестиваль планируют много знаменитых гостей.
Сайт проекта: http://barabanymira.ru
Закуплены капсульные автомобили КамАЗ-5350-379
По данным администрации областного центра, за день в музее побывали свыше 700 человек
Это волшебное сочетание искусства и природы
Мужчина обнаружил, что потерял ее, уезжая из города
Об этом сообщает на своей странице в интернете депутат от КПРФ Максим Гусейнов
В городской думе прошло заседание топонимической комиссии
Федеральная пассажирская компания сообщила, что это станет возможным с 16 июля