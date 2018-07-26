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Ее проведут сотрудники онкологического диспансера из Самары в Управлении Росреестра (ул. Молодежный бульвар, 6А). Всех желающих проконсультирует врач-онколог Ольга Марушева.
Участники мероприятия смогут пройти комплексное обследование, включающее в себя определение артериального давления, измерение роста и веса, расчет индекса массы тела, исследование крови на глюкозу и холестерин экспресс-методом, анализ ЭКГ, исследование функции внешнего дыхания.
Кроме того, состоится лекцию на тему «Профилактика и ранняя диагностика опухолей наружных локализации».
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