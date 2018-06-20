Она станет хедлайнером Фестиваля болельщиков FIFA. Программа на площади имени Куйбышева стартует в четверг в 14.00. На сцене выступят «Волжские казаки», Волжский народный хор, инструментальный коллектив «Бадабум шоу», группа «Крейзи Джамп».

На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фанфеста развлекут музыкальной программой. В 16.00 начнется эфир со стадиона «Самара Арена», где в борьбу вступят сборные Австралии и Дании.

В 19.00 стартует игра Франция – Перу. Команды этих стран выйдут на поле в Екатеринбурге, и сразу после этого матча на сцене и появится Gotthard. В 22.00 начнется трансляция из Нижнего Новгорода, где сразятся сборные Аргентины и Хорватии.