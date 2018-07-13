Она будет состоять из красивых и наряженных в разные костюмы девушек. Велодевичник состоится уже в одиннадцатый, чтобы напомнить жителям: велосипед - это не только спорт и тренировка, но также красота, стиль и хорошее настроение.

Участницей это праздника может стать любая жительница нашего города или гостья, главное условие - стильный, модный, женственный или креативный наряды. Прически, макияж и украшение велосипеда приветствуются. Велодевичник стартует завтра в 11:30 от ТЦ «Акварель». Фининш- на набережной.

Для участниц действует возрастное ограничение 14+ - этого требуют ПДД.

Фото:Вконтакте