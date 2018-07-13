Завтра вечером в центре областной столицы воцарится атмосфера шумного праздника и веселья. В 20:00 на ул. Куйбышева стартует грандиозный танцевальный парад в честь окончания мундиаля.

В нем примут участие лучшие танцоры города, которые исполнят танцы в стиле латина, диско, хип-хоп, и даже будет организован русский хоровод. Флешмоб пройдет от площади Революции до Струковского сада.

Принять в нем участие приглашают всех желающих.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 16 ИЮЛЯ С 9 ДО 10 ЧАСОВ УТРА

Фото: администрация Самары