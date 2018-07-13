18+
Завтра вечером в центре областной столицы воцарится атмосфера шумного праздника и веселья. В 20:00 на ул. Куйбышева стартует грандиозный танцевальный парад в честь окончания мундиаля.
В нем примут участие лучшие танцоры города, которые исполнят танцы в стиле латина, диско, хип-хоп, и даже будет организован русский хоровод. Флешмоб пройдет от площади Революции до Струковского сада.
Принять в нем участие приглашают всех желающих.
ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 16 ИЮЛЯ С 9 ДО 10 ЧАСОВ УТРА
Фото: администрация Самары
В России вступают в силу изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции».
Машина «догнала» большегруз
Над Русской равниной зависла так называемая «барическая седловина»
Индивидуальный предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ТГУ и Поволжский государственный университет сервиса
Несчастный случай произошел с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда.
Он, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи исполнят официальную песню турнира