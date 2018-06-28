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28 июня 2018
10:21:39

Зарплаты вазовцев вырастут почти на 7%

Об этом рассказали сегодня в пресс-службе тольяттинского автогиганта. В сообщении, в частности, говорится, что с 1 июля тарифные ставки и оклады сотрудников будут повышены на 6,9%. При этом, корректировки не коснутся высшего менеджмента компании. Решение было принято после длительных переговоров на заседании Согласительной Комиссии между руководством предприятия и представителями профсоюзной организации.

Президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис отметил: «После активных переговоров с профсоюзом Компания приняла решение повысить заработную плату работников в Тольятти на 6,9%, несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности АВТОВАЗа в 2017 году был все еще в отрицательной зоне. Я уверен, что этот рост позитивно скажется на жизни нашего коллектива и семьях работников». 

Председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев подчеркнул: «Мы находимся в постоянном взаимодействии с руководством Компании и принимаем конкретные решения по всем актуальным вопросам. В ходе переговоров по повышению заработной платы, мы пришли к цифре 6,9%, что выше прогнозируемого уровня инфляции в 2018 году. Я благодарен руководству АВТОВАЗа за конструктивный диалог и данное решение. Мы продолжим укреплять нашу совместную работу по поддержке работников предприятия».




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