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Гражданин Республики Кыргызстан, получивший 4 года тюрьмы за кражу, предложил полмиллиона рублей за предоставление особых условий отбывания наказания. Он хотел одиночную камеру закрытого типа и обеспечение сотовой связью. Для передачи денег привлек посредника.
Сотрудник исправительного учреждения сообщил о намерениях осужденного своему руководству, была проведена операция, и в момент передачи взятки посредник был задержан. Взяточнику назначили новое наказание - 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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