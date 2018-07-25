Гражданин Республики Кыргызстан, получивший 4 года тюрьмы за кражу, предложил полмиллиона рублей за предоставление особых условий отбывания наказания. Он хотел одиночную камеру закрытого типа и обеспечение сотовой связью. Для передачи денег привлек посредника.

Сотрудник исправительного учреждения сообщил о намерениях осужденного своему руководству, была проведена операция, и в момент передачи взятки посредник был задержан. Взяточнику назначили новое наказание - 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.