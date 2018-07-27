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27 июля 2018
07:23:18

Забава, Май, Венеция: Новорожденным в Самарской области дают редкие имена

Региональные органы ЗАГС подвели итоги работы в первом полугодии 2018. Анализ актов о рождении показывает, что, на свет появились 16 074 ребенка, причем 212 семей губернии пополнились близнецами, 41 пара из них - в Тольятти, также в нашем городе родилась одна тройня. Мальчиков по-прежнему рождается чуть больше, чем девочек - 50,9 и 49,1 % соответственно.

Что касается имен, то по популярности родительского выбора лидируют мужские Артём, Александр, Михаил, Дмитрий, Максим; и женские Анастасия, София, Мария, Виктория, Анна. Также в самарском регионе родители назвали детей такими необычными именами, как: Светозар, Фома, Благород, Джонатан, Ерофей, Лукьян, Май, Ратимир, Святогор, Иветта, Венеция, Виола, Владимира, Ефросинья, Забава, Катарина, Лучезара, Любослава, Сталина.




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